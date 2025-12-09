Questo sito contribuisce all'audience di

Ivan Toney arrestato e rilasciato su cauzione per una rissa in un pub di Londra

Redazione 9 Dicembre 2025
Ivan Toney, giocatore Al-Ahli

L’ex attaccante del Brentford è stato arrestato (e poi rilasciato) a Londra

Ivan Toney arrestato e poi rilasciato su cauzione (in attesa di ulteriore indagini). Secondo il The Sun, l’attaccante ex Brentford è stato protagonista di una rissa in un bar di Londra.

In un video che sta girando sui social, ik calciatore dell’Al-Ahli è stato portato fuori dal locale ammanettato.

L’accusa è quella di aver colpito con una testata un’altra persona presente alla festa

Nel frattempo Toney è tornato in Arabia in attesa di eventuali sviluppi.