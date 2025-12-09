Ivan Toney arrestato e rilasciato su cauzione per una rissa in un pub di Londra
L’ex attaccante del Brentford è stato arrestato (e poi rilasciato) a Londra
Ivan Toney arrestato e poi rilasciato su cauzione (in attesa di ulteriore indagini). Secondo il The Sun, l’attaccante ex Brentford è stato protagonista di una rissa in un bar di Londra.
In un video che sta girando sui social, ik calciatore dell’Al-Ahli è stato portato fuori dal locale ammanettato.
L’accusa è quella di aver colpito con una testata un’altra persona presente alla festa
Nel frattempo Toney è tornato in Arabia in attesa di eventuali sviluppi.