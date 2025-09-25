Bologna, Saputo: “Champions? Bella esperienza, ma forse non eravamo pronti”

Le parole di Italiano e Joey Saputo, presidente del Bologna, prima della gara di Europa League contro l’Aston Villa

Inizia il cammino europeo per il Bologna, impegnato a Birmingham contro l’Aston Villa.

Nel pre-partita, Vincenzo Italiano e il presidente Joey Saputo hanno rilasciato due interviste ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore ha commentato le scelte di formazione e ha rivelato quali qualità che deve mostrare la sua squadra.

“Intanto nell’ultima abbiamo speso davvero tanto in alcuni interpreti e anche perché a gara in corso possiamo determinare con i vari Orsolini, Rowe, Dallinga, lo stesso Fabbian … Dobbiamo partire forte e con una grande intensità, secondo me se riusciamo a gestire bene la palla li possiamo mettere in difficoltà. È questa la strategia che abbiamo in mente“.

Ha proseguito parlando del carattere del suo gruppo: “Dobbiamo essere meno timidi rispetto a quello che avevamo fatto vedere all’inizio della scorsa competizione. Avere coraggio, avere personalità. Cercare di fare quello che si fa durante la settimana. Inizia un bel cammino, entusiasmante“. Sulla partita giocata in Champions League lo scorso ottobre: “L’anno scorso a fine gara siamo andati dai tifosi e abbiamo ricevuto applausi, ci era stato riconosciuto l’impegno. Mi auguro che oggi l’Aston Villa non confermi le qualità che ha fatto vedere lo scorso anno. Mi auguro di poter vedere i ragazzi disputare una grande partita, uscire di qui a testa alta“.

Bologna, Saputo: “Bella esperienza lo scorso anno, ma forse non eravamo pronti”

Oltre a Italiano, prima del fischio d’inizio ha parlato anche Saputo: “Sono molto contento di essere a Bologna e di essere con i giocatori. Se la mia presenza aiuta a farli andare in Europa, rimarrò a lungo. L’ho detto l’anno scorso: arrivare era complicato, ma ora rimanere diventa più difficile ma sarà sempre il nostro scopo tornare in Europa“.

Ambizioni in Europa? “Obiettivo di far uscire il gruppo, l’anno scorso è stata una bella esperienza, ma forse non eravamo pronti alla Champions, quest’anno credo che in Europa per noi ci sia l’opportunità di fare meglio dell’anno scorso, per noi il gruppo è molto importante“.