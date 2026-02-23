Le considerazioni di Vincenzo Italiano nell’intervista rilasciata dopo Bologna-Udinese, valevole per la 26esima giornata di Serie A

Altra vittoria per il Bologna, che si porta a tre successi consecutivi: Torino, Brann in Europa League e ora Udinese.

Per i rossoblù è sufficiente il rigore trasformato da Bernardeschi per battere 1-0 i bianconeri. I ragazzi di Italiano salgono così all’ottavo posto con 36 punti.

Al termine della sfida del Dall’Ara, l’allenatore del Bologna ha commentato la partita: “Oggi dovevamo cercare di bloccare questa emorragia in casa, in qualche modo dovevamo vincere, contro l’Udinese non è mai semplice. Alla fine ci siamo riusciti, diamo continuità. Contento anche per il gol di Fede, avevo chiesto ai ragazzi davanti con più qualità di incidere“.

Ha poi continuato:”La volevamo fortemente perché queste due vittorie dovevamo sfruttarle per il fatto di averci fatto lavorare con serenità e secondo me anche con un pizzico di entusiasmo che un po’ mancava. Quindi siamo riusciti a sfruttare questo, a fare una partita maschia, tosta, di duelli, perché con l’Udinese sono sempre partite come queste che avete visto stasera. Riusciamo a vincerla con Bernardeschi finalmente decisivo, come lo era stato Santi (Castro) a Torino, come lo era stato anche a Brann. I giocatori di qualità in questo momento non bello per noi devono tirar fuori qualcosa e nelle ultime partite ci stanno ripagando“.

Le parole di Vincenzo Italiano

Italiano ha parlato poi di Castro:”Si è orientato bene nel primo tempo. Nel momento in cui si riesce a girare può fare bene. Sta bene in questo momento“.

Sul doppio impegno e su Orsolini ha detto:”Confermo che abbiamo tanti che non sono abituati, 72 ore sono pochissime. Orsolini sta bene, rispetto agli altri anni è ancora dentro, uno abituato come lui a essere decisivo può essere difficile dal punto di vista mentale. Speriamo che torni a essere al più presto l’Orsolini che tutti conosciamo”

L’allenatore rossoblù ha poi proseguito:”Cosa ho detto a Zaniolo? Ha delle qualità impressionanti, alle volte non deve dare retta a nessuno, è fortissimo. Mi ha detto “sono 9 anni che mi massacrano” e io gli ho detto “a me 12, ti batto” Credo abbia qualità immense, gli infortuni lo hanno rallentato ma ora direi che stia bene. è un ragazzo importante anche per la nazionale“.

Ha poi concluso sulle novità tattiche:”Questa soluzione ci sta dando risultati, era un periodo che soffrivamo troppo le imbucate degli avversari. In questo moneto abbiamo cercato di rimediare con questo aggiustamento”.