Bologna, Italiano: “Ci sta mancando un po’ di concretezza. Infortuni? Avremo bisogno di tutti”

Le considerazioni di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, al termine della partita giocata contro il Sassuolo

Il Bologna pareggia contro il Sassuolo. Dopo 1 pareggio e 2 sconfitte, la squadra rossoblù non è riuscita a ritrovare la vittoria in campionato che manca da più di un mese. Al gol di Fabbian ha risposto Muharemović.

Bologna che sale quindi a quota 26 punti in classifica, in attesa della partita da recuperare contro l’Hellas Verona.

Al termine dei 90 minuti del Dall’Ara contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore ex Spezia ha esordito: “Cosa sta mancando? La squadra si è espressa bene. Abbiamo giocato, creato e costruito. È stata una bella partita. Nell’ultimo periodo manca un po’ di concretezza. Orsolini è già un po’ che non segna. Continuiamo a giocare e creare. La squadra è viva, ci manca solo un po’ di lucidità”.

Ha proseguito: “Abbiamo avuto partite ravvicinate dove non sempre riesci ad essere lucidissimo. Abbiamo anche 5 assenze importanti che levano qualità alla squadra. Il nostro cammino lo stiamo facendo, abbiamo perso un po’ il passo in campionato ma torneremo a fare punti. La squadra continua a lavorare, speriamo di recuperare qualcuno perchè avremo bisogno di tutti”.

Ha infine concluso: “Ad oggi siamo un po’ in emergenza in attacco. Ciro non ha più di 25 minuti. In tanti oggi hanno fatto una grande partita. La soluzione della doppia punta può servire. Ciro sta crescendo: abbiamo organizzato anche un’amichevole il 31 per far si che recuperi la condizione al 100% il prima possibile”.