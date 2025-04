Bologna, Italiano: “Il gol di Castro avrebbe premiato un secondo tempo grandioso”

Le parole di Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Napoli

Finisce col risultato di 1-1 il posticipo della 31esima giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. La aprono gli ospiti con Anguissa, prima del pareggio nel secondo tempo di Ndoye, con un bellissimo gol di tacco.

Gli azzurri non approfittano del pareggio dell’Inter in casa del Parma e rimangono a 3 punti dal primo posto dei nerazzurri.

I rossoblù invece interrompono la striscia di sei vittorie consecutive tra campionato e coppe, ma continuano a non perdere e a rimanere al quarto posto.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha analizzato la partita dei padroni di casa ai microfoni di DAZN.

Bologna, Italiano: “Abbiamo fatto un secondo tempo grandioso”

Italiano ha iniziato parlando della grande occasione avuta da Castro al 90′ con Scuffet praticamente già battuto: “Quella di Castro è una palla da tre punti che avrebbe premiato il nostro secondo tempo grandioso. Peccato perché se Santi fosse stato un po’ più reattivo l’avrebbe messa dentro. Peccato. Nel primo tempo meglio loro ma ho visto un secondo tempo grandioso da parte dei nostri ragazzi. Ci portiamo a casa il primo punto“.

Per poi proseguire: “Il pareggio con il Napoli è sempre contro una delle squadre più forti, aggiungiamo questo punticino alla classifica dando continuità ai risultati e alla qualità delle prestazioni. Questo atteggiamento che abbiamo avuto oggi lo dobbiamo mantenere fino alla fine. Sappiamo di avere un calendario complicato e difficile ma oggi abbiamo iniziato con questa reazione allo svantaggio contro il Napoli che si giocherà fino alla fine la vittoria dello scudetto. Ci lascia ben sperare”.

Italiano: “Abbiamo tanto da giocarci”

L’allenatore del Bologna ha poi parlato della profondità della rosa a sua disposizione: “Quando li chiami in causa, tutti rispondono presenti. Mi sono piaciuti Fabbian e Dominguez quando sono entrati, anche se solo per cinque minuti. Sono contento. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo rimanere uniti in questo mese fondamentale. Abbiamo tanto da giocarci tra Coppa Italia e campionato”.

Infine ha concluso parlando del fattore Dall’Ara: “Il segreto che ha questo stadio è fantastico, devo dire la verità: c’è un clima straordinario e l’atmosfera è fantastica. I ragazzi sentono questo affetto ed è giusto ringraziarli con questo tipo di prestazione. Dobbiamo far vedere a questo pubblico che si suda la maglia“.