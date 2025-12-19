Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, Italiano: “Immobile? Lo abbiamo preso per questi momenti”

Redazione 19 Dicembre 2025
Vincenzo Italiano (IMAGO)

Le considerazioni di Vincenzo Italiano al termine della partita tra il suo Bologna e l’Inter

La seconda semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter è terminata con il risultato di 1-1 dopo i 90 regolamentari.

La partita si è decisa ai rigori, con il risultato complessivo di 4-3 per i rossoblù. La finale metterà di fronte Napoli-Bologna.

Al termine della sfida, Vincenzo Italiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le considerazioni dell’allenatore del Bologna dopo la partita vinta contro l’Inter.

Ciro Immobile, Bologna (Imago)

L’intervista di Italiano dopo Bologna-Inter

Italiano ha subito parlato di Immobile: “Ciro lo abbiamo preso per questi momenti. Alla prima palla importante ha ripagato la fiducia che abbiamo in lui“. Ha proseguito commentando la partita: “Iniziare con l’handicap di andare sotto non è facile. Siamo riusciti a rimanere dentro la gara e a pareggiarla. Secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo. Nel secondo, invece, meglio loro. Poi i rigori sono una lotteria e ci hanno premiato. Siamo stati bravi a portarla lì e alla fine siamo stati premiati“.

Differenze tra i due tempi? Il punto di vista di Italiano: “Nel secondo tempo abbiamo smesso un po’ di giocare. Mi hanno detto che l’Inter ha alzato la pressione e noi abbiamo faticato a uscire. Complimenti a loro. Nel primo tempo, invece, la voglia di rimettere a posto la partita ci ha fatto andare a un’alta intensità“.