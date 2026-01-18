Le parole dell’allenatore del Bologna dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Prosegue il momento complicato del Bologna, che dopo essere tornato alla vittoria sul campo del Verona cade nuovamente in casa, perdendo 2-1 contro la Fiorentina.

Prestazione che non ha soddisfatto Vincenzo Italiano, tanto da convincerlo a fare quattro sostituzioni all’intervallo, che ha spiegato così nel post partita ai microfoni di DAZN: “Nel secondo tempo c’è stata una reazione ma il primo è stato negativo. Abbiamo buttato via 45 minuti, pensavo che con l’inerzia e il furore potessimo indirizzarla. Per questo nell’intervallo abbiamo fatto 4 cambi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e avremmo potuto pareggiarla. Merito anche alla Fiorentina per l’ottimo primo tempo“.

Prestazione dovuta anche a un fattore fisico: “La forma fisica e mentale doveva essere dalla nostra, dovevamo sfruttarla. Non siamo stati così intensi, come eravamo in precedenza. Oggi siamo venuti meno, abbiamo fatto fatica“.

Per questo ha deciso di correrei ai ripari: “Nel secondo tempo con i subentranti abbiamo giocato meglio e cambiato l’inerzia della gara. Sono quelle le partite che abbiamo disputato sempre“.

Italiano: “Commisso grande uomo di sport”

Italiano ha poi rivolto un pensiero a Rocco Commisso, che è stato anche suo presidente ai tempi della Fiorentina: “Ho i brividi, ho il ricordo di una persona fantastica, umile, ti abbracciava da papà, non ti faceva pesare niente. Perdiamo un grande appassionato di questo sport, sono rimasto impressionato da tutto ciò che ha dato ai colori viola. Sono dispiaciutissimo, un uomo così umile e appassionato, gentile e buono con tutti, perdiamo un grande uomo e una grande figura dello sport“.

E ancora: “Lui e sua moglie erano inseparabili, le ho scritto un messaggio e nei prossimi giorni vorrei sentirla. Mi spiace perché l’amore che aveva nei confronti del presidente era enorme, un abbraccio immenso anche a lei“.

Fabbian : “Penso solo al Bologna”

In conferenza stampa, poco dopo, l’allenatore ha parlato anche di mercato e in particolare di Fabbian, che proprio alla Fiorentina piace molto: “Se Fabbian può passare alla Fiorentina? Secondo me è una questione sua con la società. Da parte mia il suo utilizzo è costante e lo vedete. Oggi è entrato e stava per fare doppietta. È un piacere allenarlo, ma non dipende da me“.

Proprio Fabbian, a Sky Sport si è detto concentrato sul Bologna: “Io sono un giocatore del Bologna, sono qui per onorare questa maglia e dare il massimo giorno dopo giorno. Onestamente non è complicato per me, noi giocatori dobbiamo stare concentrati su quello che facciamo, siamo professionisti. Io cerco solo di dare il massimo per il Bologna“.