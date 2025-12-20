Bologna, l’effetto “Mister Finale”: Vincenzo Italiano non si ferma più. Sono 5 in 4 anni

Dallo Spezia all’Arabia Saudita, passando per Firenze e ora Bologna: Vincenzo Italiano si conferma uno specialista delle finali.

C’è chi le finali le teme e chi, come Vincenzo Italiano, ha imparato a considerarle il proprio habitat naturale. Con il successo ai calci di rigore contro l’Inter nella semifinale di Riad, l’allenatore del Bologna ha staccato l’ennesimo pass per un atto conclusivo della sua carriera.

Non è più una sorpresa, ma una vera e propria specialità della casa: chiamatelo, se volete, “Mister Finale”. Per rispondere al quesito statistico, i numeri non mentono e delineano una crescita verticale. Quella conquistata in Arabia Saudita è la quinta finale raggiunta da Italiano negli ultimi quattro anni e mezzo.

Un percorso iniziato nell’agosto del 2020 con la storica promozione dello Spezia (vincendo la finale playoff di Serie B contro il Frosinone) e proseguito con il triennio d’oro alla Fiorentina, dove ha raggiunto la finale di Coppa Italia (2023) e per due volte consecutive quella di UEFA Conference League (2023 e 2024).

Con quella di lunedì prossimo in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il conto sale a cinque, confermando una continuità che pochi colleghi in Europa possono vantare in così poco tempo. Se allarghiamo il campo all’intera carriera, contando anche Arzignano (Serie D) e Trapani (Serie C), siamo addirittura all’ottava finale complessiva.

Il Bologna continua a sognare sulle ali di Italiano

Per il Bologna si tratta di un altro risultato storico: il club andrà a giocarsi il trofeo per la prima volta. Un traguardo raggiunto anche grazie a Ciro Immobile, l’uomo della provvidenza, freddissimo nel trasformare il quinto rigore decisivo: “Lo abbiamo preso per questo, per i gol decisivi. Ci ha ripagato della fiducia”, ha detto Italiano nel post partita.

Lunedì 22 gennaio ci sarà il Napoli (vincitore dell’ultimo campionato) a sfidare i rossoblù. Sarà una sfida tattica e mentale contro una squadra che ha cambiato sistema di gioco e che Italiano sta già studiando nei minimi dettagli.

Senza Bernardeschi (problema alla clavicola), ma con la consapevolezza di chi, quando vede il traguardo vicino, sa come “accendere l’interruttore” e fare cose superlative.