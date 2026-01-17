Italiano ricorda Commisso: “Rapporto speciale, siamo stati come un padre e un figlio”

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano (Imago)

Il cordoglio di Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina e ora al Bologna, per la morte di Rocco Commisso

Un risveglio triste per gli appassionati di calcio e non solo: Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è morto a 76 anni.

Tanti personaggi si sono riuniti per esprimere la propria vicinanza al club viola e per ricordare il presidente italo-americano, e su tutti anche Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna, in passato alla Fiorentina, ha condiviso molto con Commisso e ha voluto condividere il proprio ricordo.

“Al Presidente sono sempre stato legato da un rapporto speciale, nei miei tre anni trascorsi a Firenze siamo stati davvero come un padre e un figlio, con il calore umano e l’autenticità di noi uomini del Sud. Il calcio è stato la sua grande passione e ha sempre dimostrato un amore incondizionato per i colori viola che mi ha colpito moltissimo.

La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente, e voglio rivolgere un pensiero affettuoso e un abbraccio ideale alla signora Catherine, ai figli, a tutta la famiglia e al Club della Fiorentina”.