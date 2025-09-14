Bologna, Italiano: “Dobbiamo crescere, però siamo all’inizio e c’è tempo per migliorare”

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro: seconda sconfitta consecutiva in trasferta

Seconda sconfitta consecutiva in trasferta per il Bologna, che perde a San Siro contro il Milan. I rossoblù restano fermi a quota tre punti, grazie alla vittoria contro il Como al Dall’Ara prima della sosta.

Nella classica intervista post-partita, Vincenzo Italiano ha esordito parlando della partita e degli errori della sua squadra: “Loro ci hanno praticamente sempre concesso la palla nei piedi e dovevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo. Poi il Milan ha alzato la pressione pur senza grandi ritmi e intensità, ma non abbiamo lavorato bene nell’azione del gol e in generale dovevamo osare di più. Ci sono tanti aspetti da mettere a posto, lo sappiamo, c’è molto da lavorare e andiamo avanti“.

L’allenatore rossoblù ha proseguito parlando del primo tempo: “Non mi è piaciuto, ma c’è tempo per il percorso. Potevamo creare più situazioni di pericolo. Mi aspettavo un cambio di passo nel secondo tempo. Dobbiamo lavorare sull’inserimento dei nuovi e sulla velocità di palleggio. Però siamo all’inizio e lavoreremo per migliorare“.

L’ex Fiorentina ha sottolineato come la sua squadra aveva preparato il match: “Sapevamo del blocco basso del Milan e sapevamo di poter avere la palla tra i piedi per tanti minuti. Non siamo stati veloci nel cambiare fronte. Abbiamo fatto ammonire tre giocatori nel primo tempo, ma poi non abbiamo brillato nel secondo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, per ora non basta. Rimango fiducioso, ma dobbiamo dare di più“,

Italiano: “Odgaard sta avendo alti e bassi. E sul calendario…”

Vincenzo Italiano ha parlato anche di Jens Odgaard, rientrato dopo un infortunio: “Di solito fa gol sui cross. E di solito ne mettiamo molti di più. Ha queste soluzioni e crescerà anche lui. È reduce da un intervento bruttino e sta avendo alti e bassi. Quando entrerà in condizione, ritornerà il vero Jens“.

L’intervista dell’allenatore del Bologna si è conclusa parlando del difficile avvio della sua squadra: “Abbiamo incontrato tre squadre fortissime. Dobbiamo battere sulle situazioni da gol, sul creare di più, sul tirare più volte. Tre squadre importanti le abbiamo incontrate e questo deve essere spunto per tornare a essere più forti. Da settimana prossima potremo ripartire bene con questi ragazzi intelligenti“.