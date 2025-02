Il Bologna esce da Lecce con un punto. Italiano: “Queste le partite che temo di più”

Le parole di Vincenzo Italiano al termine di Lecce-Bologna

Il Bologna non va oltre il pareggio al “Via del Mare”, dove col Lecce finisce 0-0.

I rossoblù sono andati vicino alla vittoria nel finale, quando a è stato annullato il gol del possibile 0-1 a Dallinga, partito leggermente oltre la linea del fuorigioco.

Ora la squadra di Vincenzo Italiano condivide la settima posizione col Milan, che invece ha vinto in casa dell’Empoli ed è riuscito nell’aggancio in classifica.

Al termine della gara, l’allenatore del Bologna ha parlato della prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, Italiano: “Ha pesato la fatica di Bergamo”

Italiano ha iniziato l’intervista parlando del momento del Bologna e della partita: “Abbiamo numeri importanti e ci teniamo a continuare ad alimentarli. Abbiamo provato a fare qualche regalo al Lecce a inizio partita, poi nel secondo abbiamo fatto molto molto meglio. Però abbiamo creato poco e un po’ abbiamo faticato, normale perché arrivavamo dalla fatica enorme di Bergamo”.

Per poi parlare del gol annullato a Dallinga nel finale: “Per poco non passiamo in vantaggio con Dallinga, che ultimamente ha fatto qualche gol importante. Mi dispiace perché tutte le volte gli vengono annullati gol pesanti per poco. Ma andiamo avanti“.

Italiano: “Sono le partite che temo di più”

L’allenatore ha poi continuato commentando il peso dell’infortunio di Odagaard: “Odgaard è un’assenza importante, per come era cresciuto nell’ultimo periodo e per come interpretava il ruolo dietro all’attaccante. Ci ha portato tanti punti. Oggi abbiamo creato poco ma quando la palla non passa dai piedi dei centrocampisti servono i difensori, anche con qualche passaggio in verticale e andando sulle fasce, cose che abbiamo fatto pochissimo. Dobbiamo anche riuscire a costruire da dietro con più qualità“.

Infine, ha concluso: “Io temo tantissimo queste partite qua, che se non le prepari con la giusta attenzione e la massima concentrazione ti possono far perdere punti. Nel girone di ritorno devi provare a vincerle tutti e infatti ho chiuso con la doppia punta. Quando c’è l’importanza della posta in palio è più facile rispetto a queste partite che sono quelle che temo di più“.

