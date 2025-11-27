Questo sito contribuisce all'audience di

Bologna, Italiano: “Bernardeschi non si discute. Potevamo segnare più gol”

Redazione 27 Novembre 2025
Vincenzo Italiano (IMAGO)

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la vittoria contro il Salisburgo al Dall’Ara

Il Bologna torna a vincere anche in Europa League, dopo il pareggio contro il Brann nell’ultimo turno. Ci pensano Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini a regalare i tre punti ai rossoblù contro il Salisburgo, che salgono così a quota 8 in cinque partite, in piena zona playoff.

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del Dall’Ara, commentando il match: “I ragazzi sul 3-1 hanno abbassato l’attenzione, ma ci può stare: tutto il resto è andato per il verso giusto. Grande partita contro una squadra molto fastidiosa: i difensori sono molto stanchi perché non concedere loro la profondità c’è da fare fatica. Potevamo fare qualche gol in più dopo i cambi“.

Sulla classifica, invece: “Siamo tutte lì. Abbiamo aggiunto questi 3 punti importanti, in una classifica così corta
Dobbiamo cercare di mantenere questo passo nelle ultime tre partite, stiamo continuando a fare prestazioni importanti“.

Una serata dispendiosa fisicamente per la squadra di Vincenzo Italiano: “In Europa tante squadre portano dentro gli esterni per creare gli uno contro uno in mezzo al campo, anche l’anno scorso ci è capitato tante volte. È una fatica ulteriore per difensori ed esterni, c’è da faticare”. Un aspetto su cui il Bologna è stato bravo a colpire: “Nel momento in cui la riconquisti, puoi portare a casa il risultato“.

Italiano: “Ecco le differenze tra Serie A ed Europa League”

Vincenzo Italiano ha parlato delle differenze tra il modo di giocare delle squadre di Serie A e quelle di Europa League: “Quello che ho notato è che gli altri quando hanno la palla cercano sempre soluzioni, soprattutto dentro per questi esterni che vengono a giocare palla. Nessuno butta via palla, anche a rischio di mostrare il fianco. In Europa la gente non viene a speculare per il risultato, stanno lì e cercano di farti male. Vogliono giocare, se sei bravo li puoi costringere a ripiegare e costruire situazioni in ripartenza, oggi ne abbiamo create tante. Oggi ne abbiamo fatti 4 e potevamo farne ancora di più“.

L’intervista dell’allenatore del Bologna si è chiusa parlando di Federico Bernardeschi, tornato al gol in una coppa europea dopo oltre 6 anni: “Federico è arrivato da un calcio con meno ritmo. All’inizio dissi che deve riadattatsi e prendere confidenza con le velocità: lui ha forza, velocità e dribbling. Adesso sta iniziando a fare lo switch mentale per tornare a esprimersi come ha sempre fatto. È un giocatore che non si discute, ha fatto una grande gol. Dobbiamo portarlo a un livello dove possa performare sempre: anche quando dobbiamo difendere lui c’è“.