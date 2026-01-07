Bologna, Italiano: “In questo momento non riusciamo a segnare. Ci manca l’entusiasmo”

Le parole di Vincenzo Italiano al termine della sconfitta casalinga contro l’Atalanta di Palladino

Il Bologna continua la striscia negativa in Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano non vince in campionato da sei partite.

Contro l’Atalanta è arrivata la seconda sconfitta di fila e la seconda casalinga in campionato dopo quella contro la Cremonese.

I rossoblù sono anche stati scavalcati dai nerazzurri al settimo posto in classifica.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni.

Le parole di Vincenzo Italiano

L’allenatore del Bologna ha iniziato parlando del momento difficile della sua squadra: “La partita è stata migliore rispetto alla prestazione di Milano. In questo momento non riusciamo a fare gol e li subiamo in maniera troppo semplice. Dobbiamo ritrovare i nostri elementi che fanno la differenza. In avanti avevamo gente brillante, entusiasmo, che ora sta mancando. Questo non basta per tornare a essere il Bologna di qualche tempo fa, per tornare al periodo in cui andavamo a mille ed eravamo arrembanti. Sono convinto che ritrovando quello potremo ripartire”.

Ha poi continuato l’analisi: “Bastone o carota? Dobbiamo essere realisti. Nell’ultimo periodo abbiamo giocato contro squadre in forma che sono state superiori. Poco tempo fa eravamo diversi sotto tutti i punti di vista. Quello che soffriamo si tramuta in gol, quello che creiamo in occasioni sbagliate. Ci vuole pazienza per tornare alla partenza che abbiamo avuto in campionato, che ci aveva visto toccare la vetta della classifica. Sono sicuro che riusciremo a ripartire”.

Ha poi concluso: “Anche oggi la prestazione c’è stata sotto tanti punti di vista. Quel nostro modo di agire non deve essere disperso, ha portato soddisfazioni. Qualche svista ci ha puniti in maniera esagerata ma noi il nostro continuiamo a farlo, a parte Milano. Continuiamo, cresciamo e ritroviamo chi fino a qui ha fatto la differenza”.