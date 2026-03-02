Bologna, Italiano: “Abbiamo bisogno di tutti”

Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Pisa

Il Bologna vince a Pisa contro i nerazzurri 0-1 grazie a un gran gol di Odgaard al 90′ minuto. Un successo che certifica il periodo positivo dei rossoblù: terza vittoria consecutiva in Serie A e quinta in totale considerando anche i due successi di Europa League. Si tratta inoltre del quarto 1-0 di fila.

I rossoblù arrivavano alla sfida dopo la vittoria in Europa League contro il Brann lo scorso giovedì. In Serie A, invece, nell’ultimo weekend avevano battuto 1-0 l’Udinese di Runjaic.

Risultato opposto nello scorso weekend di Serie A per i nerazzurri che avevano perso il derby toscano contro la Fiorentina di Vanoli.

Vincenzo Italiano nel post partita ha commentato la prova del suo Bologna contro il Pisa.

Bologna, l’intervista post partita di Italiano

Italiano ha cominciato l’intervista commentando la gara: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con Castro che ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza, mancano ancora tante partite e qui tutti hanno faticato. Ci prendiamo questa vittoria, la terza consecutiva, e vogliamo continuare così. In un calendario così fitto abbiamo bisogno di tutti. Odgaard da quella posizione ci ha dimostrato per l’ennesima volta di essere determinante“.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Nel momento in cui ci sono delle difficoltà dobbiamo saper aiutare i ragazzi. Dobbiamo esser bravi nello studiare gli avversari, trovare solidità e compattezza. Dobbiamo essere un po’ più efficaci“.

“Odgaard può essere determinante”: le parole di Italiano

L’ex Fiorentina si è anche soffermato sulle prestazioni dei suoi attaccanti: “Orsolini é entrato bene, mi è piaciuto. Bernardeschi e Cambiaghi possono e devono essere più determinanti ma oggi va bene così. Odgaard? In questo sistema di gioco può essere determinante. Sa che quando chiamato in causa deve dare il suo apporto. Lo abbiamo messo un po’ in ghiaccio. Dallinga ci sta che la prossima possa partire dall’inizio, ho paura che Santi (Castro) si faccia male data la quantità di minuti giocati”.

Per concludere Italiano ha parlato degli infortunati: “Joao Mario ha preso una botta al ginocchio. Idem Vitik“.