Bologna, Italiano: “Torneremo la squadra dell’anno scorso”

Le parole dell’allenatore del Bologna dopo il pareggio contro il Lecce

Finale di partita amaro, quello del Via del Mare contro il Lecce, per il Bologna, che viene beffato dal gol subito da Camarda al 94′.

Fino a quel momento, i rossoblù conducevano per 2-1, con i gol di Orsolini e Odgaard che avevano risposto a quello di Coulibaly.

Per la squadra di Italiano sono così 7 i punti conquistati nelle prime 5 di campionato.

Proprio l’allenatore, al termine della partita, ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, Italiano: “Sapevamo che a Lecce si soffre sempre”

Italiano ha iniziato parlando così: “Credo che sia ormai questo il ritmo che dobbiamo tenere, dobbiamo anche carpire segnali che ci possono aiutare. Oggi ce ne sono di positivi, ma lasciamo qua due punti. Il primo tempo non mi è dispiaciuto, sapevamo di soffrire perché qua si soffre sempre. Io personalmente qua a Lecce non riesco a vincere da allenatore. Abbiamo fatto giocare giocatori che avevano bisogno di metter minuti, ci prendiamo gli aspetti positivi di oggi e andiamo a casa“.

Per poi proseguire: “Abbiamo cambiato tanto, quello che abbiamo fatto l’anno scorso non l’abbiamo abbandonato e, anzi, sono convinto che torneremo a essere una squadra che tiene il pallino del gioco, sbagliando meno e palleggiando di più. Cercheremo di ottenere quelle cose che stanno venendo meno. Abbiamo anche i Rowe, gli Heggem, Holm che rientrava dopo mesi, Dallinga, stiamo lavorando per trovare tutto quello che sta mancando“.

Italiano: “Siamo calati sotto l’aspetto fisico”

L’allenatore ha poi parlato della difficoltà di giocare ogni tre giorni: “Secondo me siamo calati sotto l’aspetto fisico e quando hanno messo dentro Banda e N’Dri con la loro velocità e con Holm e Miranda stanchi ho preferito abbassarmi. Giocare la domenica dopo l’Europa League è come una partita di Champions per dispendio fisico”.

A questo proposito, ha concluso: “Lasceremo per strada qualcosina in queste fasi iniziali, ma dobbiamo portare a casa gli aspetti positivi, portare tutti sullo stesso livello e affrontare queste partite così ravvicinate tutte nello stesso modo“.