Le parole dell’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano al termine della partita di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri nell’intervista post partita.

Termina ai rigori Bologna-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia con la squadra di Sarri che passa il turno e incontrerà in semifinale l’Atalanta.

Al Dall’Ara i tempi regolamentari tra rossoblù e biancocelesti terminano sul pareggio grazie alle reti di Castro e Noslin. Anche questi quarti di finale si decidono quindi ai rigori che finiscono sul 1-4 portando la Lazio al passaggio del turno.

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato contro Genoa, Milan e Parma prosegue il periodo complicato della squadra di Italiano a causa del risultato del match di Coppa Italia contro la Lazio.

Al termine della sfida le parole di Vincenzo Italiano che ha commentato la prestazione del suo Bologna nell’intervista post partita.

Bologna, l’intervista post partita di Italiano

Vincenzo Italiano ha commentato così la prova della sua squadra nell’intervista post partita: “Per me oggi l’unica disattenzione è stata quella del gol dove dovevamo lavorare meglio. Lì potevamo mettere una pezza per fermare Noslin. Una sola sbavatura e la paghiamo cara. Abbiamo fatto un’ottima partita e dispiace. Dispiace anche perché ci tenevamo. Peccato“.

L’allenatore del Bologna ha proseguito parlando dei prossimi impegni: “Abbiamo detto che quello che cercheremo di fare è arrivare a marzo e aprile dentro qualche competizione. Abbiamo l’Europa League e dobbiamo cercare di fare meglio in campionato. Abbiamo fatto davvero bene nel percorso europeo“.

“Oggi abbiamo messo tutto per vincere”: le parole di Italiano

Italiano ha continuato soffermandosi sulla delusione di questa sera: “Avevamo questo tricolore sul petto però è normale che si cerca di arrivare fino in fondo. Credo che la prestazione lo abbia dimostrato. Non è facile arrivare fino in fondo, tutti cercano di arrivare in finale. Oggi abbiamo messo tutto per vincere“.

Infine l’allenatore rossoblù ha concluso parlando della condizione della squadra: “È da un mese e mezzo che abbiamo perso smalto e lucidità. Abbiamo perso grande compattezza dietro e paghiamo cara ogni sbavatura. Davanti produciamo ma non sfruttiamo. Abbiamo tutto il tempo per tornare quelli che eravamo. Secondo me anche questa prestazione è molto positiva e dobbiamo ripartire da questa“.