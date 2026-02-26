Vincenzo Italiano (IMAGO)

Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Brann

Il Bologna di Italiano batte 1-0 il Brann e conquista gli ottavi di finale di Europa League grazie al primo gol di Joao Mario con la maglia dei rossoblù.

I rossoblù arrivavano alla gara dopo la vittoria lo scorso weekend in campionato contro l’Udinese di Runjaic grazie alle rete di Bernardeschi su rigore.

Al termine della gara contro il Brann a commentare la prova del suo Bologna a SkySport è stato Vincenzo Italiano.

Ha commentato così la partita: “Primi 20′ come mi aspettavo, l’avversario ha giocato bene, noi abbiamo faticato a ripartire. Poi siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica e non concedere più niente. Tra andata e ritorno abbiamo giocato bene, l’obiettivo è raggiunto. Volevamo rimanere a marzo nelle competizioni, ci siamo in Europa, purtroppo non in Coppa Italia ma qui ci siamo”.

Bologna, l’intervista post partita di Italiano

Italiano ha proseguito l’intervista parlando della gara: “In questi giorni ho letto che Odgaard è ai margini. Non so come si possa pensare o scrivere questo, c’era in programma di usare le sue caratteristiche. Per noi è un giocatore importante, entrare così in partita ti dà una grande mano. Continua a essere un giocatore importante, sia da titolare che da subentrato”.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Joao Mario è una bella sorpresa, è timido e deve iniziare a sorridere un po’ di più. Poi si è sbloccato e sta dimostrando di essere un titolare del porto, di aver meritato la chiamata della Juve. Siamo contenti, oggi non era semplice giocare in una zona di campo dove non era abituato. Si è comportato bene, ha anche segnato, quindi è stato bravo”.

Vincenzo Italiano (IMAGO)

“Gara di andata importantissima”: le parole di Italiano

Per concludere Italiano ha detto: “È stato importantissimo indirizzare la qualificazione nella partita d’andata. Li temevamo, siamo nel pieno della stagione, loro non stanno giocando ma li puoi trovare brillanti. Lì siamo stati bravi, a non mettere in pericolo la partita. Oggi abbiamo sfruttato l’uomo in più, loro nei primi 20′ ci hanno messo in difficoltà”.