Bologna, Italiano: “Spirito giusto, pensiamo a fare i punti per passare alla fase successiva”

Redazione 25 Settembre 2025
Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna (imago)
Le parole dell’allenatore del Bologna al termine dell’esordio stagionale in Europa League

Esordio in Europa League amaro per il Bologna, che perde 1-0 sul campo dell’Aston Villa.

Decisivo il gol del padroni di casa di McGinn al 13′, a cui il Bologna non ha saputo rispondere nel secondo tempo.

Si è comunque messo in mostra Skorupski, con un rigore parato a Watkins nella ripresa.

Del risultato e della prestazione dei rossoblù ha parlato a fine partita Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport.

Bologna, Italiano: “Ho visto lo spirito che volevo vedere”

Italiano ha iniziato così: “Analizzando la partita sono i primi 20 minuti dove loro sono riusciti a fare costantemente questi break in mezzo al campo, inanellando anche un po’ di corner, troppi, e su uno sono riusciti a fare quel tiro fatto bene. La squadra però ha fatto buona partita, anche se potevamo fare qualche scelta diversa negli ultimi 16/20 metri.  Nel secondo tempo siamo ripartiti bene ma non siamo riusciti a trovare la giocata giusta per fare gol. Ho visto lo spirito che volevo vedere, purtroppo non portiamo a casa punti e questo spiace“.

Per poi proseguire: “Possiamo crescere dal punto di vista del palleggio, riuscire ad avere più palleggio nella metà campo avversaria. Ogni tanto andiamo troppo verticali. Dobbiamo anche mettere dentro in maniera totale i nuovi arrivati, a Berna Rowe e tutti gli altri un periodo di adattamento serve ancora. Prima o poi dovremo trovare questo salto di qualità“.

Italiano: “Vogliamo superare il girone, ci teniamo tanto”

L’allenatore ha poi parlato degli obiettivi nella competizione: “Di diverso rispetto all’anno scorso vogliamo superare questo girone, poi se siamo bravi a rimanere dentro fino a marzo o aprile ci giocheremo il tutto per tutto per arrivare in fondo. Ma l’obiettivo primario è quello di fare punti per arrivare o ai playoff o alla fase successiva, perché ci teniamo tanto“.

Infine, ha concluso: “Si poteva attaccare meglio, perché loro tengono la linea sempre altissima, lo abbiamo visto lo scorso anno e hanno riproposto questo atteggiamento. Però sono bravi, perché rimangono alti, sono coraggiosi e hanno questo modo di tenere la profondità“.