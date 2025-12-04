Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, al termine della partita di Coppa Italia contro tra Bologna e Parma

Proseguono gli ottavi di Coppa Italia, con la quinta partita dopo i primi 4 verdetti degli ultimi giorni. Inter, Juventus, Atalanta e Napoli hanno già passato il turno.

Anche il match tra Bologna e Parma, derby dell’Emilia-Romagna, è terminato. La squadra rossoblù riesce a vincere 2-1 e ad arrivare agli ottavi, dove sfiderà la vincente tra Lazio e Milan, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21.

Al termine della partita, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Di seguito le sue parole.

Bologna, le parole di Italiano dopo il Parma

“Sull’1-1 abbiamo cercato di allontanare i riferimenti mettendo dentro tutti quelli che avevano e siamo stati premiati. Il secondo tempo e stato molto positivo“.

Sul ritorno Immobile: “La notizia più bella è il rientro di Ciro che sta bene sia fisicamente sia mentalmente. Prima di farsi male, questa opzione del secondo attaccante l’abbiamo provata e ora torniamo a proporla perché si crea pericolo con loro. Adesso capiremo se metterli dall’inizio o a gara in corso. Ciro per noi lì è troppo importante, e micidiale sull’attacco della profondità“.

Sulla Fiorentina: “Firenze è una piazza che ti spinge, però pretende nel momento in cui le cose vanno così male c’è da dare una sterzata. In società c’è gente fantastica e di tutti ho un bel ricordo“.