Bologna, incontro in corso con gli agenti di Italiano: le ultime novità

Gli agenti e Vincenzo Italiano incontrano il Bologna per parlare del futuro dell’allenatore rossoblù: la situazione.

Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la svolta sul futuro di Vincenzo Italiano. È in corso infatti un incontro tra la dirigenza del Bologna, l’allenatore e i suoi agenti a Casteldebole.

L’ex Fiorentina gode della fiducia del club emiliano, dopo aver riportato la Coppa Italia ai rossoblù a 51 anni di distanza, e lui stesso ha dichiarato più volte di trovarsi bene in questa società.

Le due parti cominceranno a parlare del rinnovo e dei progetti per le prossime stagioni, ma non sarà risolutivo.

L’allenatore rossoblù è infatti anche in cima alla lista degli obiettivi del Milan per la panchina. Dall’incontro di oggi, seppur interlocutorio, sarà quindi importante per cominciare capire quale potrebbe essere il futuro dell’allenatore del Bologna, ma sarà importante anche per il club rossonero.