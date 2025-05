Le parole dell’ad del club rossoblù sul futuro di Vincenzo Italiano

“La volontà, tanto nostra quanto del mister è di proseguire insieme. C’è un contratto in essere e ci sono tutti i presupposti per allungare il contratto, perché vogliamo costruire un rapporto più lungo e Italiano si è sempre detto entusiasta di questa avventura a Bologna”. Queste le parole dell’ad del club rossoblù Claudio Fenucci sul futuro di Vincenzo Italiano.

Intervenuto a margine dell’inaugurazione in Salaborsa della mostra fotografica relativa alla conquista della Coppa Italia, Fenucci ha poi aggiunto: “Ci sono cose da sistemare, ma speriamo di arrivare a dama in tempi ragionevoli”.

“La volontà è quella di fare bene, non dobbiamo spegnere l’entusiasmo dei tifosi e l’obiettivo è continuare così, con il bel gioco, la passione. Vogliamo costruire una squadra competitiva tenendo i migliori giocatori della rosa, ma sul mercato non si può mai sapere. In caso di cessioni, ogni risorsa sarà comunque reinvestita”.

Attualmente il contratto di Vincenzo Italiano che lo lega al Bologna scade nel 2026.