Bologna, Italiano: “I ragazzi devono stare sereni, abbiamo grandi margini di crescita”

Le parole dell’allenatore del Bologna al termine della seconda partita di Europa League contro il Friburgo.

Bologna e Friburgo possono essere contente a metà per il risultato della seconda giornata della prima fase dell’Europa League.

Prima il gol di Orsolini, poi il pareggio di Adamu su calcio di rigore, assegnato grazie al VAR (cosa è successo)

Primo punto nella competizione per il Bologna, che dopo la sconfitta di Birmingham muove la sua classifica.

Di seguito le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano.

Bologna, le parole di Italiano

L’allenatore del Bologna ha iniziato parlando della partita: “Nel secondo tempo loro dal punto di vista fisico pensavo stessero peggio, hanno gente qualitativa. Li abbiamo sofferti. Non abbiamo avuto l’occasione di crearci qualche break, a parte quando è entrato Rowe, Bernardeschi e Dallinga. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, ci crediamo di passare questo primo turno“.

Italiano ha poi continuato: “I ragazzi devono stare sereni, l’anno scorso eravamo messi peggio a questo punto della stagione. Cresceremo tutti e troveremo soluzioni per fare prestazioni complete. Siamo al 2 di ottobre, dobbiamo stare sereni. Abbiamo margini e metteremo a posto tante cose”.

Italiano: “Non semplice giocare partite ravvicinate, cresceremo e miglioreremo”

L’ex Fiorentina ha aggiunto: “Se sei in vantaggio e l’avversario deve rimontare alza la qualità, loro mi hanno fatto una bella impressione. Non è facile giocare più partite ravvicinate. Quella di oggi può essere mancanza di brillantezza e tante altre cose”.

Infine ha spiegato: “Se sono cresciute le aspettative è grazie a quello che siamo stati in grado di fare. Ci sono aspettative ma non devono essere pressioni negative. Per me l’allenamento migliore sarà la partita. Qualche dettaglio devi trovare gli spazi per curarlo ma la partita è fondamentale. Cercheremo di trovare la chiave giusta”