Italiano, buona la… quarta! Trionfo in Coppa Italia con il Bologna e primo trofeo in carriera

Il Bologna batte il Milan e vince la Coppa Italia: Italiano vince la prima finale dopo le tre perse

Una vittoria sofferta, ma voluta, cercata e ottenuta grazie a una prova dei suoi di gran sacrificio. Vincenzo Italiano riporta la Coppa Italia a Bologna dopo 51 anni (l’ultima volta fu nel 1974, vittoria ai rigori contro il Palermo) e spezza la maledizione delle finali. 1-0 il finale contro il Milan grazie al gol di Ndoye al 53′.

L’allenatore rossoblu infatti era reduce da tre finali consecutive perse nel giro di un anno. Tutte sulla panchina della Fiorentina: due di Conference League e una di Coppa Italia. Rispettivamente contro Inter, West Ham e Olympiakos.

Una maledizione però spezzata stasera, grazie al gol al 53′ di Dan Ndoye che ha sbloccato una finale fino a quel momento nervosa e con non troppe emozioni. Un destro dall’interno dell’area di rigore a battere Maignan e i circa 30.000 tifosi bolognesi impazziti di gioia.

E di gioia è impazzito anche Vincenzo Italiano, che prima – intorno al minuto 80 – si è “riposato” in panchina, lasciando guidare il suo vice a bordocampo. Poi, al fischio finale, è subito corso ad abbracciare i suoi e liberandosi di quel peso delle finali perse.

La partita di Vincenzo Italiano

“Chiedo ai miei se mi fanno questo regalo…”. Aveva esordito così Vincenzo Italiano in conferenza stampa pre partita, sorridendo al capitano De Silvestri accanto a lui. Detto, fatto. Il Bologna vince la Coppa Italia e regala il primo trofeo a Vincenzo Italiano. Ma come ha vissuto la partita l’allenatore del Bologna? Correndo, incitando e urlando ai suoi per tenere sempre l’attenzione alta.

Un classico di Vincenzo Italiano, ma stasera dando quel “qualcosa in più” anche lui. Intorno al minuto 80 ha deciso di accomodarsi in panchina, lasciando guidare i suoi dal suo vice. Poi, all’85’, dopo un contrasto dubbio non fischiato è balzato dalla panchina ed è tornato a incitare i suoi nei secondi finali di partita. Al fischio finale uno scatto in campo ad abbracciare tutti i suoi calciatori e i membri del suo staff.

Le tre finali perse

Quella di Coppa Italia contro il Milan era la quarta finale di Vincenzo Italiano in meno di due anni. La prima con il Bologna. Nelle precedenti tre però erano arrivate tre sconfitte: la prima proprio in Coppa Italia, quando Italiano allenava la Fiorentina, per 1-2 contro l’Inter. Poi le due consecutive di Conference League: prima quella persa contro il West Ham per 2-1 nel 2023, poi – nel 2024 – la sconfitta ai supplementari per 1-0 contro l’Olympiakos.

La quarta però è quella giusta: Vincenzo Italiano e il suo Bologna battono il Milan in finale per 1-0 grazie al gol di Ndoye. Primo trofeo in carriera per l’allenatore e Coppa che torna a Bologna dopo 51 anni dall’ultima volta. Italiano si conferma “uomo delle finali”, ma questa volta lo fa da vincitore.