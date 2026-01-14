Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona

Verona e Bologna scenderanno in campo giovedì 15 gennaio alle 18:30 presso lo stadio “Marc’Antonio Bentegodi”.

I rossoblù non vincono in Serie A dal 22 novembre, da allora sono arrivate 4 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 7 di Serie A.

Il recupero contro il Verona rappresenta un’opportunità per recuperare 3 punti importanti per la zona Europa.

Alla vigilia della partita, Vincenzo Italiano ha presentato la sfida del Bentegodi in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Vincenzo Italiano

L’allenatore rossoblù ha iniziato la conferenza stampa analizzando le difficoltà della partita: “Hanno pareggiato con il Napoli, battuto l’Atalanta, in casa fanno sempre bene. In Serie A tutte le partite sono delle trappole, è una squadra che se vuoi fare male devi essere veloce. Dobbiamo dare continuità alla prestazione fino al 60′ contro il Como”. Poi sul ritardo dalle concorrenti: “Dobbiamo cercare di meno errori possibili nel girone di ritorno. Abbiamo la possibilità di ripartire e tornare a fare punti. Lo sapete il sogno del presidente è quello di far mantenere il Bologna in Europa, qualunque essa sia. Ho letto che siamo a -16 dalla capolista ma non è mai stato il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di essere quelli che siamo stati fino a un mese. Ripeto che contro il Como i ragazzi mi sono piaciuti tanto contro una squadra che in casa non perde mai”.

Italiano ha poi parlato di alcuni dei suoi giocatori, sull’utilizzo di Immobile, Skorupski e Dominguez ha dichiarato: “Skorupski è convocato, si è allenato bene, parlerò con lui e con Ravaglia ma è pienamente recuperato. Dominguez ha molte possibilità di essere della partita, lo vedo molto in forma e può venire fuori da questo periodo e ha tante chance di partire dall’inizio. Immobile? Lui scalpita per partire dall’inizio ma non ha ancora i minuti nelle gambe e partire con un cambio obbligato fin dall’inizio non mi piace ma contro il Como mi è piaciuto”. Ha poi aggiunto sull’importanza di Freuler: “A turno abbiamo perso un po’ tutti i giocatori. Ritrovare Remo e ritrovare il cervello di questa squadra, perché comunica aiuta e guida per noi è importante. Lui per esperienza fa sempre queste cose sia dentro che fuori dal campo”.

Italiano: “Mercato? Ci pensa la società”

Ha poi continuato la conferenza stampa su Vitik e sul mercato in difesa dopo l’infortunio di Lucumì: “Sul mercato ci pensa la società. È chiaro che senza Lucu siamo in tre quella zona, ma è una questione che sarà interesse dei direttori. Ho visto comunque un Vitik e un Heggem in forma. Spero di avere delle risposte simili da Casale dopo il rientro dall’infortunio, spero possa rifare l’ottima prestazione contro l’Udinese”. Poi su Fabbian, anche lui uomo mercato: “Giovanni si è merito tutto questo spazio, mi piacciono i centrocampisti invasori della metà campo come lui e Pobega”. Sul ritorno di Bernardeschi ha invece dichiarato: “Berna l’ho sentito, il 21 dovrebbe riavere una nuova visita, e se ha l’ok, il giorno dopo può essere a disposizione. Orsolini? Ogni tanto ha dei blackout, lo dice la sua storia a Bologna, io sono convinto che ritornerà lo stesso Orso. Anche durante gli allenamenti qualche gol in più vedo che riesce a farlo, abbiamo avuto un calo collettivo in generale”.

Ha poi concluso la conferenza stampa sugli scontri tra i tifosi tra Como e Bologna: “Mi spiace per quello che è successo, domani non ci sarà la solita ondata di tifosi da Bologna, era una cosa che notavo già da avversario quando giocavo a Verona. Mi spiace per quello che è successo a Como, sono rimasto sorpreso e non aggiungo altro.”