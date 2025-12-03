Bologna, Italiano: “Immobile deve portarci esperienza. Possibile chance per Sulemana”

Le parole di Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Parma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia

Tornare a sorridere. Dopo la sconfitta contro la Cremonese, è già tempo di vigilia per il Bologna, che affronterà il Parma agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il sogno rossoblù è di difendere il trofeo vinto a maggio, come ha ricordati Vincenzo Italiano in conferenza stampa: “Ci presentiamo in una competizione importante che va onorata e della quale siamo i detentori. Dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e dimostrare di avere le capacità di reagire. Ci dà fastidio non aver ottenuto la vittoria con la Cremonese ma abbiamo commesso degli errori, ma una partita storta nulla toglie a quello che abbiamo fatto in questo periodo. Domani dobbiamo tornare ad avere la concentrazione ai massimi livelli“.

Torna finalmente a disposizione Ciro Immobile: “Gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato nei convocati. Il ragazzo è guarito e ora bisogna alzare condizione, minuti e tenuta. Mi auguro che mentalmente sia libero da ogni pensiero. Deve portarci in dono la sua esperienza e l’attacco alla profondità“.

L’allenatore è tornato anche sulla sconfitta contro la Cremonese al Dall’Ara: “Inconsciamente può capitare: i ragazzi sono giovani e possono incappare in errori di superficialità che compromettono le gare ma sono convinto che questi aspetti siamo in grado di aggiustarli. Avevamo delle difficoltà ma abbiamo visto che possiamo conviverci”. Su Cambiaghi, invece: “Ha fatto un tempo, ma doveva fare meno minuti. Oggi ancora non è recuperato al 100%“.

Possibile chance per Sulemana: “Può essere una possibilità perché Moro e Pobega non hanno recuperato per giocare dall’inizio. In quel reparto lì ci sono giocatori di un certo valore e sono certo che se domani dovesse essere chiamato“. In porta, invece, continuità per Ravaglia: “Vorrei dare continuità a Ravaglia che sta facendo bene. Ma se si dovesse decidere di utilizzare Pessina sono sereno come contro il Napoli“.

Italiano: “Rowe in ripresa. Dallinga si muove con un altro piglio”

Vincenzo Italiano ha fatto il punto degli infortunati in vista dei prossimi impegni: “Con Holm avevamo già programmato di dargli 20 minuti con la Cremonese e sul 3-1 ne abbiamo approfittato perché ha una grande propulsione offensiva e poteva darci una mano. Ora è recuperato al massimo, anche se non so se possa tenere i ritmi a cui ci ha abituati. Rowe è in ripresa, anche se farlo giocare dall’inizio è rischioso. Comunque mi piace, si sta comportando bene e sta alzando il suo livello“.

La conferenza stampa dell’allenatore del Bologna si è conclusa con un commento al momento di Dallinga: “Ora è sorridente, in campo si muove con un altro piglio e gli ho fatto i complimenti perché con lui siamo riusciti a svoltare“.