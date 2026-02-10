Le parole dell’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio

Poco più di 24 ore all’ultimo quarto di finale di Coppa Italia in cui il Bologna affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. I rossoblù arrivano alla gara dopo la sconfitta lo scorso weekend contro il Parma.

Più in generali gli uomini di Vincenzo Italiano nelle ultime sei gare tra tutte le competizioni hanno vinto solamente una volta.

La vincente di questo quarto di finale di Coppa Italia affronterà in semifinale l’Atalanta, che ha battuto 3-0 la Juventus di Luciano Spalletti la scorsa settimana.

Alla vigilia della gara contro la Lazio, Vincenzo Italiano ha parlato degli obiettivi e del momento che sta vivendo il suo Bologna.

Bologna, la conferenza stampa di Italiano

Italiano ha cominciato la conferenza stampa parlando di che cosa serve per invertire il trend negativo: “Un qualcosa in più tutti. Una lettura diversa in situazioni che apparentemente sembrano scontate. Dobbiamo avere la capacità di percepire il pericolo. Dobbiamo metterci tutti del nostro. Siamo rimasti in dieci ma siamo rimasti in campo con tre attaccanti, forse era un rischio ma andava corso. Dobbiamo creare ancora più palle gol e concederne sempre meno agli avversari“.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Sapete tutti quanto teniamo a questa competizione. Avremo il vantaggio del fattore casa, anche se ultimamente non lo stiamo sfruttando. Dovremo limitare gli errori e avere la massima attenzione“.

“Spero che la situazione dei rinnovi non influisca sul campo”

L’ex Fiorentina ha rivolto un pensiero ai tifosi: “Dobbiamo cercare di far tornare il Dall’Ara un uomo in più. Il nostro pubblico è un grande patrimonio e dobbiamo tenercelo stretto e cambiare questo trend negativo già da domani. Ringrazio il comportamento che ha lo stadio nei nostri confronti e cercheremo di far di tutto per far andare via il pubblico con un risultato positivo, perché vederli dopo la gara con il Parma mi ha fatto star male“.

Italiano ha parlato dei singoli. In primis di Heggem, che non prenderà parte alla gara: “Ha un sovraccarico al quadricipite, inutile rischiarlo. Vedremo se lo recupereremo per domenica“. Poi un commento sui nuovi arrivati: “Sono dei professionisti con cultura del lavoro elevatissima. Sono arrivati da poco e hanno bisogno di tempo. Helland è giovane ma ha grande prospettiva. Joao Mario l’ho subito messo col Parma“. E ancora, un commento su Miranda: “Non sta riuscendo a recuperare in fretta, dà garanzie tecniche ma meno a livello fisico“.

Infine, Italiano ha commentato la situazione dei rinnovi di Orsolini, Lucumi e Freuler. L’allenatore ha dichiarato: “Quando iniziava la partita pensavi solo a fare prestazione ma poi in altri momenti il cervello andava a pensare ad altro. Mi auguro che questa trattava tra società e calciatori non influisca sul campo“.