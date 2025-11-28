Bologna vola con Vincenzo Italiano: è il miglior avvio in carriera

Il Bologna vola sulle ali di Vincenzo Italiano: è la sua miglior partenza in carriera in campionato.

“Grande Bologna” dice l’inno della squadra attualmente al quinto posto in Serie A, oltre che in corsa per i playoff di Europa League. La vittoria per 4-1 contro il RB Salisburgo lancia i rossoblù, in un momento che si conferma spettacolare.

Grande merito va ai giocatori, ma una fetta è sicuramente del condottiero in panchina, che ha raccolto l’eredità di Thiago Motta dopo una stagione da ricordare. Vincenzo Italiano aveva un peso importante da sostenere, ma i tifosi del Bologna hanno rivissuto le stesse emozioni di quella stagione miracolosa.

Dopo due stagioni positive alla Fiorentina, Italiano sta vivendo il suo miglior momento da allenatore. Quinto posto in campionato e diciottesimo posto (a due punti dal settimo nella mega classifica) in Europa League.

Ha perso alcuni dei suoi giocatori chiave rispetto alla scorsa stagione, si è dovuto reinventare, ma alla fine il Bologna è sempre lì, a far sognare i suoi tifosi.

La miglior partenza di Vincenzo Italiano

Nella stagione 2023/24, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si trovava al quinto posto in Serie A dopo 12 giornate. Proprio come il Bologna, con la differenza che i rossoblù hanno conquistato una vittoria in più.

7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per il Bologna, 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte la Fiorentina. Meglio i viola, però in Conference League e nel vecchio formato a gironi: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta per i rossoblù, 3 vittorie e 2 pareggi per la Fiorentina.

I paragoni sono inevitabili dopo un inizio del genere: quella Fiorentina è arrivata fino in fondo, per poi arrendersi soltanto ai supplementari all’Olympiacos. In campionato, invece, la Viola è arrivata all’ottavo posto.

È ancora presto per dirlo, l’Europa League è una competizione tosta e la Serie A non fa sconti. Quello che è certo, però, è che a Bologna sognare non costa niente, e con Vincenzo Italiano in panchina i tifosi possono contare su un uomo che, in carriera, non si è mai tirato indietro.