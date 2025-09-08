Italia, Locatelli: “È stata una partita folle”; Kean: “Ci abbiamo creduto fino all’ultimo”

L’Italia vince una partita folle contro Israele. Al termine della sfida sono intervenuti ai microfoni di Sky alcuni protagonisti del match

L’Italia vince una partita incredibile contro Israele. Nella sera di Debrecen gli azzurri hanno battuto la formazione di Shimon 5-4. L’autogol di Locatelli ha sbloccato il match, la rete di Kean (la prima) ha pareggiato i conti nel primo tempo.

Al rientro dall’intervallo la partita si è accesa. Il 2-1 di Peretz ha anticipato la seconda rete di Kean, valsa il 2-2 all’Italia. Quattro minuti dopo è arrivato il 3-2 di Politano che ha completato la rimonta.

Il gol di Raspadori sembrava aver chiuso la gara sul 4-2. L’autogol di Bastoni all’87esimo e il secondo gol di giornata di Peretz hanno rimesso in bilico il risultato a un minuto dal 90′.

Il tiro da fuori area di Sandro Tonali al primo minuto dei 7 di recupero della seconda frazione ha deciso il match. Al termine della partita sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport Manuel Locatelli e Moise Kean. Ecco le parole dei due azzurri.

Locatelli: “Va premiato il carattere. Kean e Retegui sono forti”

Manuel Locatelli ha esordito dicendo: “È stata una partita folle, va premiato il carattere della squadra. Abbiamo approcciato male la sfida, non deve succedere, dobbiamo essere solidi. Oggi va analizzata la partita in questo senso”.

Il centrocampista ha proseguito così: “Con Gattuso stiamo provando anche cose nuove. Abbiamo avuto troppa voglia nel cercare il gol e dobbiamo analizzare i 4 gol subiti ma ci portiamo a casa 3 punti d’oro. Kean e Retegui sono davvero forti e sono bravi ragazzi, come il resto del gruppo“.

Kean: “Fatico a realizzare ciò che abbiamo fatto”

Ai microfoni di Sky ha parlato anche Moise Kean. L’attaccante, grande protagonista con una doppietta, ha esordito così: “Io e Retegui stiamo crescendo, era importante dare impatto alla partita. Sul primo gol ci ho creduto fino all’ultimo, sto capendo le caratteristiche di Retegui e ho capito che dovevo seguire la palla“.

L’attaccante della Fiorentina ha aggiunto: “Fatico a realizzare ciò che abbiamo fatto, è sempre bello vincere con la maglia dell’Italia. Nei primi minuti dovevamo capire la partita, ci abbiamo creduto fino all’ultimo e abbiamo vinto“.