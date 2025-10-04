Italia, Zaccagni out dai convocati per infortunio: al suo posto Piccoli
Mattia Zaccagni non sarà disponibile per le due sfide di ottobre dell’Italia: al suo posto Gattuso ha convocato Piccoli
Mattia Zaccagni si ferma. Un risentimento muscolare per l’esterno della Lazio, che salterà la partita di oggi pomeriggio contro il Torino ma non solo.
Il capitano biancoceleste, infatti, non potrà nemmeno rispondere presente alla convocazione di Gattuso per le sfide che l’Italia affronterà contro Estonia e Israele durante le prossime due settimane.
Il giocatore romagnolo, che dovrà dunque stare a riposo durante la sosta, verrà sostituito da Roberto Piccoli.
Prima chiamata in nazionale maggiore per l’attaccante della Fiorentina, fresco di primo gol in maglia viola nella vittoria contro il Sigma Olomouc in Conference League.