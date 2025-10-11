Italia, Vicario: “La qualificazione al Mondiale passa dall’atteggiamento. Gattuso ha portato freschezza”

Guglielmo Vicario, Italia (Imago)

Le parole di Vicario ai microfoni di SkySport e RaiSport, a pochi minuti dall’inizio del match tra Estonia e Italia

L’Italia è pronta a scendere in campo a Tallinn contro l’Estonia per la 5a giornata del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Dopo la vittoria della Norvegia contro Israele le speranze di evitare i playoff, per gli azzurri, si riducono ulteriormente, ma è importante che la squadra di Gattuso non perda comunque punti. A pochi minuti dal fischio d’inizio, Vicario ha parlato da bordocampo ai microfoni di SkySport e RaiSport.

Il portiere ha iniziato dichiarando: “Questo è un gruppo che è già da qualche anno lavora insieme, con l’arrivo di mister Gattuso abbiamo avuto un’ondata nuova per freschezza. C’è voglia e intensità, si ride e si scherza ma si lavora forte quindi dal punto di vista emotivo c’è grande voglia di lottare insieme“.

Il giocatore del Tottenham ha poi ammesso: “La voglia di andare al Mondiale passa dall’atteggiamento, dal fare qualche rincorsa in più. Bisogna stare sul pezzo, la qualità ce l’abbiamo“.

Italia, le parole di Vicario

Vicario ha poi affermato: “Non possiamo controllare ciò che non è nel nostro dominio. Noi stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. A Bergamo abbiamo costruito un sacco, poi non abbiamo concretizzato tutto. Abbiamo mostrato tutta la nostra qualità: in trasferta, in qualsiasi campo europeo, è diverso”.

E per concludere sui calci piazzati: “Ormai è un fondamentale che bisogna allenare e provare, vista l’influenza che ha nel calcio moderno. Lavoriamo insieme anche su altri aspetti. Penso che siamo nel gruppo giusto, i ragazzi comunque hanno a cuore il valore e l’importanza della Nazionale”.