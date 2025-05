Il c.t. dell’Italia, Luciano Spalletti, ha chiamata il portiere dell’Atalanta Carnesecchi dopo il k.o. rimediato da Vicario

Cambi in vista nelle convocazioni di Luciano Spalletti in vista delle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, fresco di vittoria di Europa League contro il Manchester United, ha riportato un infortunio di natura fisica.

Al suo posto, il commissario tecnico degli Azzurri ha chiamato Marco Carnesecchi dall’Atalanta.

In programma ci sono le due sfide contro Norvegia e Moldavia, decisive per il futuro dell’Italia.

Italia, infortunio per Vicario: al suo posto Carnesecchi

Non ci sarà Guglielmo Vicario nelle due prossime gare degli Azzurri contro Norvegia e Moldavia, in programma per venerdì 6 e lunedì 9 giugno. Al suo posto, Luciano Spalletti ha deciso di chiamare con la squadra il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che in stagione ha collezionato 44 presenze tra Campionato, Supercoppa e Champions League.

Sfide che saranno decisive per il futuro degli Azzurri, intenti a guadagnarsi un posto al prossimo Mondiale di calcio del 2026 che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti. Qualificazione che manca agli Azzurri da ben due edizioni: l’ultima apparizione dell’Italia a un Mondiale risale, infatti, al 2014, ovvero più di dieci anni fa.