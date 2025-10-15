L’ex c.t. dell’Italia, Gian Piero Ventura, è tornato a parlare dell’episodio della sostituzione di De Rossi capitato nei playoff per il Mondiale del 2018

“È la più grande fake news sulla Nazionale italiana degli ultimi 50 anni“. Così Gian Piero Ventura, ex c.t. dell’Italia, è tornato a commentare sull’episodio della sostituzione di De Rossi nel corso del playoff di ritorno contro la Svezia per andare al Mondiale del 2018.

Caso che aveva visto l’allora centrocampista della Roma “rifiutarsi” di scaldarsi per entrare in quel momento della partita, quando gli Azzurri stavano perdendo, preferendo piuttosto un attaccante.

Una vicenda che aveva poi fatto il giro del web, ancor più visto che gli Azzurri avevano visto in quella partita sfuggire la qualificazione. La prima delle due consecutive dopo l’insuccesso del 2022.

Così l’ex allenatore è tornato a parlare di quel fatto a Rai Sport, durante la trasmissione “Processo al 90°“.

Ventura torna sul caso De Rossi

“Nessuno gli ha chiesto di entrare. Era semplicemente il preparatore (Alessandro Innocenti, ndr) che a turno faceva tenere i calciatori caldi in caso di necessità. Lo chiedeva a gruppi e in quel caso era capitato a De Rossi, io non l’avevo nemmeno vista questa scena”, ha dichiarato Ventura in merito all’episodio.

E ha poi aggiunto: “Questa è la conferma di quel periodo, dove tutto veniva sempre visto in maniera negativa“.