Italia Under 21, i convocati per le amichevoli contro Olanda e Danimarca

Tommaso Baldanzi con la maglia dell’Italia U21 (Credits: Martina Cutrona)

La lista dei convocati di Nunziata per le sfide amichevoli contro Olanda e Danimarca

Dopo 4 mesi di assenza, tornano le nazionali. Non solo quelle maggiori, perché in questa sosta di marzo ci sarà spazio anche per le selezioni giovanili.

In campo dunque anche l’Under 21 dell’Italia, che dopo aver ottenuto il pass per gli Europei di categoria in programma in estate in Slovacchia sarà impegnata in due sfide amichevoli contro Olanda e Danimarca.

A pochi giorni dal raduno l’allenatore Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per le due partite, all’interno della quale figurano diversi volti della Serie A.

Di seguito la lista completa.

La lista dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Samuele Angori (Pisa), Nicolò Bertola (Spezia), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Verona), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Christian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

Spicca su tutte la presenza di Pisilli, che dopo esser stato convocato da Spalletti con la nazionale maggiore a novembre ora è tornato in Under 21.