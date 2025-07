Italia U21, opzione Baldini come nuovo CT: nelle prossime ore un incontro con Buffon e Gattuso

Baldini (Credits: Mucciante Pescara)

Dopo l’addio al Pescara, Silvio Baldini è un’idea della FIGC per diventare il nuovo CT dell’Under 21 azzurra

Giornata importante per la FIGC e la panchina dell’Italia Under 21. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 luglio, andrà in scena un incontro tra Silvio Baldini, Buffon e Gattuso a Coverciano.

L’ex Pescara, che quest’anno ha ottenuto la promozione in Serie B, è una delle opzioni valutate dalla Federazione come nuovo Commissario Tecnico, qualora Nunziata dovesse salutare.

Non è infatti da escludere al momento un rinnovo per il selezionatore che è in carica dall’agosto del 2023, e che ha raggiunto i quarti di finale negli ultimi Europei disputati un paio di settimane fa.

Ore calde dunque per la panchina dell’Under 21 azzurra.