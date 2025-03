Europei Under 19, Italia eliminata al secondo turno di qualificazione

Alberto Bollini, allenatore Italia Under 19 – Credits: Francesco Farina

La nazionale allenata da Alberto Bollini è stata eliminata nella seconda fase di qualificazione ai prossimi Europei

Per la prima volta dopo 8 anni, ai nastri di partenza dei prossimi Europei Under 19 non ci sarà l’Italia.

La nazionale allenata da Alberto Bollini, che nelle ultime tre edizioni due volte ha raggiunto le semifinali e l’altra ha trionfato, non è riuscita a qualificarsi per la competizione che si giocherà in Romania la prossima estate.

Nonostante lo 0-2 ai pari età della Francia, in cui sono andati a segno Camarda ed Ekhator, gli Azzurrini si sono piazzati al secondo posto del girone di qualificazione, dietro solamente alla Spagna.

Decisivo in negativo il pareggio nella gara di apertura contro la Lettonia, senza il quale Camarda e compagni avrebbero potuto sperare in un esito diverso.