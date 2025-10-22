Questo sito contribuisce all'audience di

Italia U17, i convocati per il Mondiale: assente Comotto per infortunio

Redazione 22 Ottobre 2025
Christian Comotto con la maglia della nazionale (imago)

I convocati dell’Italia U17 per il Mondiale di categoria in Qatar

L’Italia si prepara ad affrontare il Mondiale Under 17, che si disputerà dal 3 al 27 novembre in Qatar.

Il CT Massimiliano Favo, già campione d’Europa di categoria nell’estate del 2024, dovrà però fare a meno di Christian Comotto, centrocampista dello Spezia tra i più importanti degli azzurrini.

Il classe 2008 ha infatti preso una botta al polpaccio proprio in nazionale che lo terrà fuori per almeno 2 o 3 settimane.

Di seguito l’elenco dei 21 convocati per la manifestazione.

Massimiliano Favo, C.T. dell’Italia Under 17 (imago)

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus)

Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan)