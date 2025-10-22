Italia U17, i convocati per il Mondiale: assente Comotto per infortunio
I convocati dell’Italia U17 per il Mondiale di categoria in Qatar
L’Italia si prepara ad affrontare il Mondiale Under 17, che si disputerà dal 3 al 27 novembre in Qatar.
Il CT Massimiliano Favo, già campione d’Europa di categoria nell’estate del 2024, dovrà però fare a meno di Christian Comotto, centrocampista dello Spezia tra i più importanti degli azzurrini.
Il classe 2008 ha infatti preso una botta al polpaccio proprio in nazionale che lo terrà fuori per almeno 2 o 3 settimane.
Di seguito l’elenco dei 21 convocati per la manifestazione.
Italia U17, i convocati per il Mondiale
Di seguito l’elenco dei convocati del CT Massimiliano Favo per la spedizione:
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus)
Difensori: Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)
Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan)