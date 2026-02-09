Destiny Udogie starà fuori tra le 4 e le 5 settimane per un infortunio muscolare: a rischio la sua presenza per i playoff mondiali

Non si è nemmeno entrati nella fase calda della preparazione all’importantissima sfida contro l’Irlanda del Nord, che per Gennaro Gattuso iniziano già ad arrivare delle brutte notizie. Come confermato da Thomas Frank, allenatore del Tottenham, Destiny Udogie dovrà stare fuori per almeno quattro settimane a causa di un problema muscolare.

Il laterale veneto è stato costretto a fermarsi nel secondo tempo della sfida contro il Manchester United, al seguito del quale si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un infortunio al bicipite femorale: i tempi di recupero, come confermato dall’allenatore danese, saranno di 4 o 5 settimane.

Quello rimediato nel weekend è già il 4° infortunio nella sfortunatissima stagione del terzino azzurro, il 2° di natura muscolare. Proprio per questo Gennaro Gattuso non ha mai potuto contare su di lui nelle ultime sfide di qualificazione al prossimo Mondiale.

Ed è ora in dubbio la sua presenza anche per gli importantissimi playoff, in programma tra sei settimane: tutto dipenderà dal recupero del classe 2002.

Gennaro Gattuso (IMAGO)

Udogie a rischio per i playoff

Una situazione da monitorare con attenzione per il Commissario Tecnico, che non potrà permettersi di sbagliare scelte per quelle che saranno due – si spera – partite fondamentali per la Nazionale.

Il prossimo mese sarà dunque fondamentale per capire chi, in caso di indisponibilità di Udogie, potrà essere il secondo esterno mancino insieme all’imprescindibile Dimarco.