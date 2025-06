L’Italia U21 affronterà il quarto di finale dell’Europeo contro la Germania: data e orario della sfida

Sta andando in scena l’Europeo U21, con l’Italia che ha concluso al secondo posto il proprio girone.

Nel prossimo turno, Casadei e compagni se la vedranno contro la Germania nei quarti di finale. Match che andrà in scena domenica 22 giugno alle 21 e che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle 20:45.

Nelle tre partite del girone sono arrivate due vittorie e un pareggio contro la Spagna. Spagnoli che sono arrivati primi, nonostante la stessa differenza reti, grazie al maggior numero di gol segnati.

Alla gara contro la Germania parteciperà anche Gennaro Gattuso, in quella che sarà la sua prima “uscita” da ct della Nazionale.

Italia U21, in campo domenica contro la Germania

L’avversario dell’Italia U21 sarà la Germania, che ha dominato il proprio girone grazie alle tre vittorie conquistate su tre. Successi arrivati contro la Slovenia per 3-0, contro la Repubblica Ceca per 4-2 e conro l’Inghilterra per 2-1.

Squadra, quella tedesca, allenata proprio da un allenatore italiano, Antonio di Salvo, che con l’U21 della Germania vanta 23 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte in 34 partite. Da segnalare anche che i tedeschi non perdono una partita dal 28 giugno del 2023, contro l’Inghilterra lo scorso Europeo.