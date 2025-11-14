Polonia U21-Italia U21, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida tra Polonia e Italia in vista del match valido per la qualificazione ai prossimi Europei U21
Dopo 4 vittorie consecutive contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia e Armenia l’Italia di Silvio Baldini non vuole di certo fermarsi.
Nel match di oggi – 14 novembre 2025 – l’Italia affronterà la Polonia in trasferta per le qualificazioni ai prossimi Europei .
La nazionale polacca si trova attualmente in testa al Girone E a pari punti con l’Italia di Baldini, un particolare che rende il match ancora più interessante.
Vediamo dunque quali sono state le scelte dei due allenatori nelle formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Polonia U21-Italia U21
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct. Brzeczek
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini
Dove vedere il match
Il match tra Polonia e Italia è in programma quest’oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16:00 alla Pogon Arena.
La sfida sarà visibile in diretta su Rai 3 mentre la diretta testuale sarà visibile su rainews.it.