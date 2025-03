Le formazioni ufficiali di Italia U21-Olanda U21: le scelte di Nunziata e Reiziger.

Venerdì 21 marzo l’Italia U21 21 di Carmine Nunziata scenderanno in campo per un’amichevole di preparazione contro i pari età dell’Olanda, guidati dall’ex rossonero Reiziger.

La sfida, che si disputerà allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, rappresenta un’importante occasione di test per il commissario tecnico, che avrà modo di valutare nuovi convocati come Samuele Angori e Issa Doumbia.

Allo stesso tempo, Nunziata riabbraccia alcuni volti noti, come Sebastiano Esposito – purtroppo senza il suo fratello minore Pio, costretto a saltare la partita per infortunio – e Niccolò Pisilli.

Tutti e tre sono orientati verso un impiego dalla panchina, ma la sfida contro gli olandesi si preannuncia comunque utile per provare nuove soluzioni tattiche in vista degli impegni futuri, tra cui il successivo match contro la Danimarca.

Le formazioni ufficiali

ITALIA U21 (4-3-3): Desplanches; Palestra, Coppola, Pirola, Turicchia; Fabbian, Miretti, Ndour; Baldanzi, Gnonto, Koleosho. CT: Nunziata

OLANDA U21 (4-2-3-1): OLANDA U21 (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Asante, Flamingo, Goes, Salah-Eddine; Proper, Banzuzi; Manhoeff, Fitz-Jim, Goes; Emegha. CT: Reiziger.

Dove vedere Italia U21-Olanda U21 in TV e Streaming

La partita amichevole tra Italia U21 e Olanda U21, in programma venerdì 21 marzo 2025 alle ore 18.15, sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Per chi preferisce seguirla in streaming, l’incontro sarà disponibile su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai.