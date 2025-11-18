L’Italia U21 torna a vincere: 4-1 al Montenegro

Camarda e Bartesaghi (imago)

I ragazzi di Silvio Baldini vincono un match complicato contro il Montenegro e mantengono la seconda posizione nel girone

Arriva subito la reazione dell’Italia di Silvio Baldini dopo la sconfitta nella gara precedente per 2-1 contro la Polonia.

Dopo essere passati in svantaggio, gli azzurrini hanno subito reagito e pareggiato il match con Pisilli. Nel secondo tempo Camarda, Dagasso e Fini chiudono il match terminato 1-4.

Buona prestazione dunque della squadra azzurra che conferma la seconda posizione nel Girone E. I prossimi impegni della nazionale U21 saranno a marzo.

Al termine del match sono arrivate anche le parole dell’allenatore Silvio Baldini che ha commentato la vittoria e la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Italia U21, le parole di Baldini nel post partita

L’allenatore ha parlato così della prestazione: “Dopo la sconfitta si sono allenati benissimo. Hanno dimostrato di essere un bel gruppo che metabolizza bene le sconfitte. Sapevamo che era stata una partita persa negli ultimi minuti. Oggi bravi tutti i ragazzi e bravo anche il mio staff. Sono stati meravigliosi, posso solo ringraziare il destino di avermi messo qui in mezzo a questa bella gente”.

I prossimi appuntamenti per le qualificazioni all’Europeo 2027 saranno a marzo quando l’Italia affronterà Macedonia del Nord e Svezia.

Silvio Baldini (imago)