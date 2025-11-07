Italia U21, i convocati di Baldini: prima chiamata per Vavassori e Calvani

I convocati da Silvio Baldini per le gare di qualificazione agli Europei contro Polonia e Montenegro dell’Italia U21

Mentre la Nazionale maggiore sarà impegnata nelle ultime due gare di qualificazione al Mondiale, gli Azzurrini sfideranno invece Polonia e Montenegro per le sfide di qualificazione agli Europei di categoria.

L’Italia U21 allenata da Silvio Baldini è momentaneamente a punteggio pieno nel proprio girone con 12 punti conquistati in 4 gare.

Stessa situazione per la Polonia, che ha però una differenza reti migliore. Segue poi il Montenegro terzo con 6 punti.

Gare che saranno dunque decisive: di seguito, intanto, la lista dei convocati del ct dell’Italia U21 per le sfide del 14 e 18 novembre. Le due novità sono Dominic Vavassori dell’Atalanta Under23 e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani.

Italia, i convocati di Baldini

PORTIERI: Mascardi, Motta, Palmisani;

DIFENSORI: Bartesaghi, Calvani, Comuzzo, Fortini, Guarino, Idrissi, Mane, Moruzzi, Palestra;

CENTROCAMPISTI: Berti, Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndour, Pisilli;

ATTACCANTI: Camarda, Cisse, Cherubini, Ekhator, Fini, Koleosho, Vavassori.