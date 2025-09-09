Italia U21, Baldini: “Due vittorie che fanno aumentare l’autostima”

L’intervista del CT dell’Italia U21 Silvio Baldini dopo la partita contro la Macedonia del Nord

Dopo la vittoria all’esordio sulla panchina degli Azzurrini contro la nazionale del Montenegro, Silvio Baldini si ripete.

Nella serata di oggi infatti, la sua Italia U21 ha portato a casa il secondo successo consecutivo nelle sfide valide per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, battendo col risultato di 1-0 e grazie alla rete firmata da Marianucci la Macedonia del Nord.

Gli Azzurrini si son trovati in inferiorità numerica dopo appena 25 minuti di gioco, con Brando Moruzzi che è stato espulso per un fallo dal direttore di gara. Nel complesso, però, Baldini si è detto soddisfatto del risultato dei suoi nonostante la vittoria di misura, commentando così ai microfoni della RAI la prestazione della squadra: “Due vittorie che ti fanno maturare e che ti fanno aumentare l’autostima. Il nostro è un gruppo che ha bisogno di queste risposte, al di là del risultato“.

Baldini infine ha concluso: “Questi ragazzi piano piano prendono coscienza: anche con un uomo in meno, se ci si aiuta, il risultato si può portare a casa. L’importante quando si gioca è non risparmiarsi. Le energie vanno portate in mezzo al campo“.