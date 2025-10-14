Italia U21-Armenia U21, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida dello Zini di Cremona, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei U21, tra Italia e Armenia.

Dopo la bella vittoria per 4-0 contro la Svezia, l’Italia U21 di Silvio Baldini torna in campo per affrontare l’Armenia in un’altra gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei che si terranno nel 2027.

L’ex allenatore del Pescara dovrà fare a meno di Pafundi, che ha lasciato il ritiro per indisponibilità e non sarà della partita.

Il calcio d’inizio del match è in programma alle 18.15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct Baldini

ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; Hovhannisyan, Hovhannisyan, Sargsyan, Hakobyan; Eloyan, Hakobyan. Ct Flores