Italia U20, i convocati di Nunziata per il Mondiale

I convocati per il Mondiale dell’Italia U20

L’Italia U20 è pronta a scendere in campo per il Mondiale di categoria che si disputerà in Cile nei prossimi giorni.

Il gruppo allenato da Carmine Nunziata è stato inserito nel Gruppo D della competizione, dove affronterà Australia (all’esordio, fissato per il 28 settembre), Cuba e Argentina. Lo stesso Nunziata ha diramato la lista e selezionato i giocatori che porterà con sé nel percorso Azzurro al Mondiale.

Dei giocatori scelti, diversi sono quelli che hanno calcato i campi di Serie A negli ultimi anni. Tra questi Fellipe Jack, difensore di proprietà del Como e attualmente in prestito a lo Spezia, e Jacopo Seghetti, portiere classe 2005 ex Empoli che ha fatto il suo esordio in massima serie nella passata stagione.

Tra i nomi scelti da Nunziata c’è poi anche Marco Romano, attaccante del Genoa Primavera che si sta ritagliando una parentesi da vero protagonista con la maglia rossoblù. Di seguito, la lista completa.

Italia U20, i convocati per il Mondiale

Di seguito, ecco i giocatori selezionati da Carmine Nunziata per il Mondiale U20: Amey, Corradi, Okoro, Sardi, Seghetti, Berretta, Fellipe Jack, Konaté, Mannini, Riccio, Romano, Siviero, Cama Emanuel Benjamin, Idele, idrissou, Liberali, Mosconi, Nunziante, Sala.