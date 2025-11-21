Questo sito contribuisce all'audience di

Chi è Thomas Campaniello, l’attaccante che ha portato l’Italia U17 in semifinale ai Mondiali

Redazione 21 Novembre 2025
Thomas Campaniello (IMAGO)

L’Italia U17 vola in semifinale ai Mondiali grazie al gol di Thomas Campaniello contro il Burkina Faso: chi è l’attaccante dell’Empoli

L’Italia U17 batte il Burkina Faso 1-0 e si qualifica per la semifinale dei Mondiali di categoria.

In semifinale la squadra di Massimiliano Favo affronterà l’Austria, che nei quarti ha sconfitto il Giappone, sempre 1-0. Dall’altra parte del tabellone si scontreranno PortogalloBrasile, che hanno battuto rispettivamente SvizzeraMarocco.

Decisivo per gli azzurrini è stato il gol di Thomas Campaniello, centravanti dell’Empoli classe 2008.

Già aggregato con la prima squadra, l’attaccante nato a Poggibonsi non ha ancora trovato spazio in Serie B, ma ora sta trascinando gli azzurrini con tre reti nelle ultime due partite.

Carriera e numeri del giovane centravanti

Dopo i pochi minuti nelle partite del girone, dominato dall’Italia con 3 vittorie su altrettante partite, Campaniello è rimasto in panchina nel corso di tutta la partita contro la Cechia agli ottavi di finale. Dai quarti l’esplosione: titolare contro l’Uzbekistan, l’attaccante dell’Empoli ha segnato i primi due gol per gli azzurrini, che hanno poi chiuso il match sul risultato di 3-2. Contro il Burkina Faso, di nuovo in panchina dall’inizio, è stato decisivo da subentrante con il gol all’82’ che ha portato la squadra di Favo in semifinale.

Cresciuto nell’EmpoliCampaniello non ha mai lasciato la squadra toscana, e con la retrocessione in Serie B ha iniziato a essere convocato in Prima Squadra. In stagione vanta solo 4 presenze nel campionato Primavera B, ma mai da titolare. La prima presenza tra i grandi è stata invece in Coppa Italia contro il Genoa, quando l’ex allenatore Pagliuca gli ha concesso i 10′ finali.

Massimiliano Favo (IMAGO)

Gli idoli e le origini

Campaniello possiede il doppio passaporto: italiano e polacco, per via della mamma Dorota, ma la sua storia è legata interamente alla Toscana, e dall’età di 7 anni gioca per l’Empoli.

Cresciuto nel mito di Cristiano Ronaldo, idolo per “Dedizione e fame di vittorie”, ora si ispira a Pio Esposito, come ha rivelato nell’intervista rilasciata subito dopo la vittoria — con doppietta — contro l’Uzbekistan.

 

 

 

 

 