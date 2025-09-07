Italia, Tonali: “Gattuso? Farà sì che ognuno di noi sia come era lui in campo”

Sandro Tonali, è intervenuto, insieme al CT Gattuso, in conferenza stampa in occasione della vigilia della partita contro Israele

Meno 24 ore al prossimo impegno dell’Italia di Gennaro Gattuso. Gli azzurri lo scorso scorso venerdì hanno battuto 5-0 l’Estonia e il prossimo avversario dell’Italia sarà Israele.

La nazionale allenata da Ran Ben Shimon si trova al secondo posto del girone I, alle spalle della Norvegia. Israele ha giocato una partita in più rispetto all’Italia che, grazie a una vittoria, raggiungerebbe i prossimi avversari in classifica.

Alla vigilia di Italia-Israele a parlare in conferenza stampa insieme a Gennaro Gattuso è stato Sandro Tonali.

Italia, le parole di Tonali a SkySport

Tonali ha cominciato l’intervista parlando degli obiettivi della Nazionale: “Ogni partita è diversa. Gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. noi vogliamo vincere domani e non pensiamo ai playoff o alla Norvegia. Domani dobbiamo giocare solamente per i tre punti“.

Il numero 8 si è poi soffermato sul suo rapporto con Gattuso: “Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che comunque stia succedendo ora in Nazionale. Quello che mi dirà lo costudirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà si che noi saremo 11 Gattuso“.