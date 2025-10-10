Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Svezia

Le formazioni ufficiali di Italia-Svezia Under 21

Dopo i primi due impegni di settembre, l’Italia Under 21 torna in campo per la terza giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Gli azzurrini vengono da due vittorie, quella per 2-1 contro il Montenegro e quella per 1-0 contro la Macedonia, e ora sono attesi dalla sfida alla Svezia.

Questa sarà la prima delle due gare in programma per questa sosta, con la seconda che sarà contro l’Armenia.

Di seguito la formazione ufficiale scelta dal CT Silvio Baldini.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. CT: Baldini.

SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudry; Nijie, Swendberg, Sonko. CT: Backstrom.

Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in tv e streaming

La partita si giocherà oggi, venerdì 10 ottobre, alle 18:15, allo stadio Manuzzi di Cesena.

La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming gratuito su Rai Play.