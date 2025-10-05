Dopo l’infortunio rimediato in Napoli-Genoa, Matteo Politano non sarà convocato in Nazionale: al suo posto ci sarà Spinazzola

Cambia ancora la lista dei convocati dell’Italia. Dopo l’infortunio di Zaccagni, sostituito da Roberto Piccoli, Gattuso dovrà rinunciare anche a Matteo Politano.

Come riportato da Sky Sport, infatti, l’esterno del Napoli non andrà in ritiro con la Nazionale, e al suo posto ci sarà il compagno di squadra Leonardo Spinazzola.

Durante il match tra azzurri e Genoa, infatti, Politano si è fermato per un problema muscolare ed è stato sostituito da De Bruyne. Le sue condizioni, dunque, saranno da valutare, ma l’esterno non farà parte dei convocati per i prossimi match.

Torna dunque in Nazionale Spinazzola, che non era stato convocato per gli scorsi impegni da Gattuso.