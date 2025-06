LIVE | Italia, l’addio di Spalletti e l’opzione Ranieri: il racconto della giornata

Il racconto della giornata di lunedì 9 giugno 2025 per la Nazionale Italiana: da Spalletti a Ranieri

Giorni delicati per la Nazionale Italiana dopo la pesante sconfitta subita contro la Norvegia di Haaland per 3-0. Tre gol tutti nel primo tempo e una prestazione discutibile da parte degli Azzurri, che hanno creato da subito dubbi nell’ambiente.

Si è andati dunque verso la separazione con il CT Luciano Spalletti, che dopo la partita con la Moldavia in programma stasera, 9 giugno 2025, lascerà l’incarico.

Due i principali indiziati da Gravina per il sostituto. Claudio Ranieri, reduce da una stagione con la Roma e con il nuovo ruolo in dirigenza alle porte, e Stefano Pioli, ex Milan oggi all’Al Nassr, cercato in questi giorni dalla Fiorentina.

Di seguito il racconto LIVE della giornata con tutti i dettagli.

Italia, il racconto LIVE della giornata

9:30 – Oggi Claudio Ranieri ha in programma un colloquio con i Friedkin per capire se ci sia un’eventuale apertura al doppio incarico. Per l’allenatore sarebbe l’unico modo eticamente accettabile per dire sì all’Italia e non rinunciare all’impegno preso con la Roma.